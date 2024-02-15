Кавказ в ожидании новой войны: что препятствует миру между Арменией и Азербайджаном

В мире существует немало регионов, имеющих один или несколько хронических конфликтов. К сожалению, одним из них является Южный Кавказ – регион, очень неуклюже втиснутый между двумя морями, а также между европейской и азиатской частями континента.

Благодаря своему привлекательному геополитическому положению Кавказ никогда не был "оазисом мира", где устоявшиеся малые народы имели бы возможность нормально существовать. У них постоянно были проблемы как извне, так и между собой. Они всегда находили повод для ссоры и тем самым делали себя уязвимыми перед угрозами, постоянно исходящими из внешнего мира.

Именно поэтому решить эти конфликты крайне сложно. Иллюстрацией этого тезиса является нынешняя ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Многие специалисты полагали, что исход последней войны в Карабахе если не окончательно, то, по крайней мере, на долгое время положит конец конфликту, который политически и психологически душил весь регион на протяжении последних тридцати лет.

Но оптимизм оказался чрезмерным. Похоже, о настоящем мире думать еще рано.

Вокруг уже пресловутого "мирного договора" появилась еще одна шлаковая деталь, которую на этот раз озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Судя по содержанию его заявлений от 1 февраля, "мир между Арменией и Азербайджаном будет возможен только после того, как будут внесены изменения в Конституцию Армении".

В частности, по словам Алиева, Декларация о независимости Армении "содержит прямые призывы к объединению Карабахского региона Азербайджана с Арменией и нарушению территориальной целостности Азербайджана, а ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении".

"Кроме того, в других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии к Азербайджану, во многих конвенциях, к которым присоединилась Армения, и в других документах имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом", – заявил Алиев.

Надо признать, что нынешняя претензия президента Алиева к официальному Еревану выглядит гораздо более логичной, справедливой и, главное, легко разрешимой, чем предыдущие.

Давайте поставим вопрос таким образом: какое значение могут иметь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других армянских чиновников о признании территориальной целостности Азербайджана, если всё это отвергается конституцией их собственной страны? Конечно, при такой предпосылке любое мирное соглашение не будет иметь цены для Азербайджана.

Также следует отметить, что и премьер-министр Армении изложил свою позицию по указанному вопросу, что, несомненно, можно только приветствовать.

По словам Пашиняна, "лежащая в основе Конституции Армении Декларация о независимости несёт фатальные риски для республики".

В интервью Общественному радио глава правительства призвал рассмотреть положения Декларации о независимости с точки зрения соседних стран, а также выразил мнение, что "если Декларация будет сохранена, то тогда Армения никогда не достигнет мира".

Такое заявление Пашиняна лишний раз подчеркивает его прагматизм. Зачем эти бесполезные записи в конституции, когда в Карабахе почти не остались армян. Именно деарменизация Карабаха является сегодня главной проблемой Армении, а не то, что написано в конституции.

Никол Пашинян всеми силами старается не дать Азербайджану повода для новой войны.

И в этом никто не может его упрекать, поскольку при нынешнем раскладе сил Армения просто может не выдержать такой поворот событий.

Но, с другой стороны, дело тоже не так просто, поскольку в Ереване мало верят, что Алиеву вообще нужно это соглашение. Антиармянские заявления, с которыми Алиев периодически выступает, только усиливают эти сомнения.

Видимо, после "карабахского триумфа" идею присоединения "Западного Азербайджана" можно рассматривать как способ раздражения и шантажа Армении. При этом азербайджанская армия продолжает контролировать ту часть территории суверенной Армении, которая имеет наибольшее значение с военно-стратегический точки зрения.

Очевидно, все это в совокупности подталкивает Армению к еще большей милитаризации, что она и делает. Видимо, в Ереване уже усвоили, что когда дело касается физического выживания, можно рассчитывать только на себя.

После налаженного военного сотрудничества с Францией Армения начала активно импортировать современное оружие уже из Индии. В приоритете и другие потенциальные поставщики: Китай, Сербия и Греция.

Тем временем Алиев выиграл очередные выборы в Азербайджане, побив свой собственный рекорд. До сих пор не очень понятно, зачем ему понадобились эти выборы.

Сам Ильхам Алиев объясняет потребность в досрочных президентские выборах новой реальностью, созданной объединением страны.

Однако бросается в глаза, как изменили его достигнутые успехи. Ему явно по душе титул "Победоносный", которым его наградила местная пресса. Несмотря на то, что война уже четвертый год как позади, он до сих пор не может отказаться от военной формы и часто появляется в ней на различных мероприятиях.

Конечно, такие детали вызывают дополнительные вопросы о вероятности новой войны на Кавказе.

Впрочем, такие резкие шаги маловероятны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Вероятно, стороны будут терпеливо ждать развития событий на международной арене, в первую очередь – на украинском фронте.

Однако в пользу вероятности новой войны играет тот факт, что у значительной части азербайджанского общества и политического истеблишмента Азербайджана до сих пор бытует мнение, что Армения не полностью "расплатилась" за тридцатилетнюю оккупацию территорий Азербайджана.

Это основная проблема, которая тормозит процесс примирения и подписания мирного соглашения.

Очевидно, что Азербайджан будет максимально затягивать этот процесс и будет стараться, с одной стороны, еще больше навредить интересам Армении, а с другой – получить максимальную прибыль для компенсации собственного тяжелого прошлого.

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