Украина не отступит от Формулы мира, несмотря на истерику в Кремле. Колонка министра Кулебы

"Європейська правда" продовжує стежити за підготовкою Саміту миру, що відбудеться у Швейцарії вже за тиждень. Ми вже опублікували розлогий та критичний аналіз проєкту фінального комюніке цієї зустрічі.

Водночас представники влади спростовують застереження і наполягають, що поступок інтересами України не буде. "ЄвроПравда" публікує колонку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з аргументами влади.

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Підготовка до Глобального саміту миру в Швейцарії вийшла на фінішну пряму. Ставки максимально підняті. Вже сьогодні зрозуміло, що саміт буде успіхом для України та всієї міжнародної спільноти, яка цінує принципи Статуту ООН та міжнародне право. Кількість підтверджень учасників перевищила очікування організаторів.

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Такий розвиток подій викликає у Кремлі справжню істерику.

І не дарма. Адже Саміт миру вже руйнує дипломатичну конструкцію, яку намагалася звести держава-агресор на міжнародній арені. Тому Москва всіма способами намагається зірвати саміт – дискредитувати його значення, поширюючи відповідні наративи у світі та в Україні; "збити" країни, які ще не ухвалили рішення щодо участі; або хоча б знизити рівень їхнього представництва.

В хід йдуть всі засоби: шантаж, економічні, енергетичні та продовольчі погрози, а подекуди – прямі попередження про дестабілізацію, яку може влаштувати Росія для тієї чи іншої країни. Але вони не досягнуть успіху.

Саміт відбудеться і дасть результат.

Президент України особисто і, без перебільшення, вся його команда одночасно працюють на всіх континентах, і що для росіян найбільш болісно – у регіонах та країнах, які в Кремлі традиційно вважали "своїми", тобто, по суті, в глибокому дипломатичному тилу ворога. Це викликає особливий шок в агресора.

Усі розуміють, що ресурси української та російської дипломатій просто неспівставні. Але грамотне докладання зусиль і мобілізація партнерів дозволяють досягати асиметричних результатів на міжнародній арені. Ми вдячні усім лідерам та країнам, які на наш заклик активно включилися в роботу та допомагають залучати учасників Саміту миру.

Це – спільна робота.

Якщо страх ворога та його зусилля з підриву Саміту миру цілком зрозумілі, то наративи, які намагаються підірвати довіру до цієї історичної події всередині України, викликають нерозуміння.

Хочу заявити чітко, щоб розвіяти будь-які сумніви, які намагаються сіяти в українському суспільстві: Україна в жодному разі не відступає від Формули миру та не погоджуватиметься на жодні рішення, які підриватимуть її чи створюватимуть загрозу неприйнятних поступок.

Є тактика, а є стратегія.

Тактично Україна виносить на перший саміт три пункти Формули миру, але стратегічна мета залишається незмінною - виконання всіх пунктів.

На саміті маємо зафіксувати Формулу миру як міжнародний мейнстрим і продемонструвати державі-агресору, що світова більшість поділяє бачення мирного процесу, заснованого на цілях і принципах Статуту ООН і відповідних резолюціях Генасамблеї ООН, які після 2022 року підтримують понад 140 держав-членів організації.

Навіть процес підготовки Саміту миру вже дає відповідь усім, хто десятиліттями посипав голову попелом та розповідав про "відсутність суб’єктності" України.

Один момент є особливо показовим у цьому контексті. Традиційно Росія хоче напряму говорити про параметри миру лише з США. Але зараз вона, по суті, намагається вплинути на думку не Вашингтона, а тих країн, які планують взяти участь у саміті. При цьому Україна без США та Росії веде обмін думками безпосередньо з Пекіном щодо співвідношення Формули миру та китайського бачення миру. Руйнується наратив про те, що рішення ухвалюються не в Києві. Все це принципово нова дипломатична реальність, створена Україною.

Така багатовимірна дипломатична робота на багатьох континентах потребує застосування усього хисту та фахових знань. Безперечно, вона потребує також певного простору для маневру заради кінцевої мети.

Саміт миру в Швейцарії доведе, що, попри обмежені ресурси, Україна здатна формувати міжнародний порядок денний, гнути власну лінію і досягати необхідних результатів навіть за несприятливих обставин.

Для цього критично важлива єдність всередині України та з міжнародними партнерами. Як із наближенням до саміту, коли пристрасті лише зростатимуть, так і одразу після нього, коли треба буде закріплювати успіх.

Саміт стане кроком до миру для нашої країни на справедливих умовах, умовах країни, на яку напали. Це буде, можливо, перший такий прецедент, коли мирний процес заснований не на умовах агресора або третьої сторони, "нейтрального медіатора". І в цьому ще одна історична місія Формули миру та Глобального саміту миру в Швейцарії.

Розраховую, що українські політичні сили та експертне середовище допомагатимуть спільним зусиллям у цій надважкій дипломатичній битві. Зберігаємо спокій, не вигадуємо неіснуючих загроз від саміту для інтересів України та тримаємо лінію заради важливої дипломатичної перемоги.