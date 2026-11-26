В четверг работники лондонского метрополитена начали 24-часовую забастовку, которая уже привела к перебоям в транспортном движении столицы Великобритании.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Профсоюз RMT, организовавший забастовки работников лондонского метро, заявил, что планы по введению новых условий труда, связанных с "добровольной" четырёхдневной рабочей неделей, ухудшат условия труда машинистов, требуя от них более длительного управления поездами.

В связи с забастовкой транспортная служба Лондона предупредила о перебоях в движении на всех линиях метрополитена до конца дня. Также не ожидается, что рейсы будут выполняться после 21:00.

На некоторых участках движение поездов приостановлено, в частности на центральной линии между станциями "Уайт-Сити" и "Ливерпуль-Стрит".

Сбои в работе метро продлятся до пятницы, а движение на линиях, на которые забастовка не повлияла напрямую, возобновится с 7 утра. Восстановления обычной частоты движения не ожидается до конца рабочего дня.

Профсоюз анонсировал ряд 24-часовых забастовок в ближайшие месяцы – две пройдут в декабре, ещё две в январе и три – в феврале.

Ежедневно лондонским метрополитеном, известным как Tube, пользуются от 3 до 4 миллионов пассажиров.

Как сообщалось, 25 ноября движение поездов Eurostar между Францией и Великобританией было нарушено из-за внезапной забастовки работников, что привело к отмене нескольких рейсов.

В тот же день ноября работники государственного сектора Греции и несколько профсоюзов частного сектора устроили общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения качества государственных услуг.

По всей Италии 20 ноября прошли всеобщая забастовка и демонстрации – представители профсоюзов заявили об участии 1,5 млн человек в сотнях городов.