Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг сообщил, что ещё два истребителя F-35 приземлились на 32-й базе тактической авиации в Ласке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский министр написал в своем аккаунте в Х.

На данный момент Польша получила уже 12 из 32 заказанных современных многоцелевых истребителей.

"Только что ещё два самолёта F-35 с нашими шахматными узорами приземлились на 32-й базе тактической авиации. Мы последовательно укрепляем боеспособность Вооружённых сил Польши, обеспечиваем оперативную совместимость и безопасность нашей страны", – отметил Косиняк-Камыш.

❗Przed chwilą kolejne dwa samoloty F-35 z naszymi szachownicami wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego! Konsekwentnie wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego, budujemy interoperacyjność i bezpieczeństwo naszego kraju. Na początku tygodnia w Zamiejscowym Ośrodku Szkolenia Służby Inżynieryjno-Lotniczej (SIL) 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ruszyły pierwsze w Polsce specjalistyczne kursy dla personelu technicznego samolotów F-35. W utrzymaniu bezpieczeństwa ważny jest nowoczesny sprzęt, ale fundamentem są ludzie i krajowe zdolności do samodzielnej obsługi i utrzymania tych maszyn. – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 26, 2026

Глава Министерства обороны добавил, что "в начале недели в Выездном учебном центре инженерно-авиационной службы (SIL) 32-й базы тактической авиации начались первые в Польше специализированные курсы для технического персонала самолетов F-35".

"Для обеспечения безопасности важно современное оборудование, но основой являются люди и национальные возможности по самостоятельному обслуживанию и поддержке этих самолетов", – подчеркнул он.

До конца года Польша ожидает прибытия 14 самолетов, а еще 12 должны прибыть до конца 2027 года.

Первые три F-35 – многоцелевые самолеты пятого поколения производства американской компании Lockheed Martin – прибыли на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке во второй половине мая.

А в марте польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin на обслуживание ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.