Президент США Дональд Трамп опубликовал свой вариант совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: в нем к недопущению расширения войны призывается не только Россия, но и Украина.

Заявление он опубликовал в своей сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В заявлении, обнародованном Трампом, утверждается, что президент США и генсек НАТО обсудили важность того, чтобы Россия и Украина не способствовали распространению войны на другие страны и как можно скорее достигли мирного урегулирования.

"Мы также подробно обсудили, насколько важно, чтобы Россия и Украина воздерживались от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, а также насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта!" – говорится в сообщении Трампа.

Между тем в версии этого заявления, распространенной пресс-службой Североатлантического альянса, такие предостережения высказаны только в адрес России.

"Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта", – говорится в версии, опубликованной НАТО.

Президент США Дональд Трамп в четверг также заявил, что во время встреч с лидером РФ Владимиром Путиным в Китае просил его остановить всю военную агрессию в Европе.

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошел в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Заходя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Также американский президент заявил, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он развязал против Украины.