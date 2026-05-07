Греческие водолазы исследуют сухогруз, утонувший по дороге в Украину

В четверг греческие водолазы планируют осмотреть обломки турецкого грузового судна, затонувшего у острова Андрос в Эгейском море без человеческих жертв, но вызывающего беспокойство из-за возможного экологического ущерба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Греческие органы власти, в частности Национальная разведывательная служба, также пристально следят за событиями, связанными с произошедшим в среду кораблекрушением. Судно Corsage C под флагом Вануату, как сообщается, находится в черном списке международных перевозчиков, а также существуют опасения, что кроме зарегистрированного груза в 3 тысячи тонн соды оно могло перевозить дополнительный, незадекларированный груз.

По данным береговой охраны, судно вышло из хорватского порта и направлялось в Украину, когда село на мель на скалах у северного побережья Андроса и затонуло до рассвета. Все девять членов экипажа – восемь турок и один гражданин Азербайджана – были спасены, их здоровье в порядке.

52-летний капитан и 32-летний вахтенный офицер, оба граждане Турции, были арестованы и обвинены, в частности, в халатности, приведшей к катастрофе.

Точные причины затопления судна расследуются. Береговая охрана сообщила, что погодные условия на момент аварии были благоприятными.

Власти развернули масштабную операцию с целью предотвращения экологического ущерба от судна Corsage C, которое перевозило в своих баках неизвестное количество топлива.

На место происшествия были направлены два специализированных судна береговой охраны для очистки, а вокруг затонувшего судна был установлен плавучий боновый заградитель для улавливания топлива, которое могло вытечь, прежде чем оно достигнет берегов Андроса или других соседних островов.

