Елизавета Ясько: Российская агрессия не может быть единственной темой Украины в ПАСЕ

Украина вернулась к работе в ПАСЕ – и уже не планирует оттуда уходить, даже несмотря на свое поражение в борьбе за санкции против РФ на нынешней сессии.

"Европейская правда" подробно сообщала о действиях Украины на текущей сессии. То, что ассамблея отказалась наказывать россиян, не стало неожиданностью – о том, что это почти неизбежно, мы предупреждали еще на прошлой неделе.

Тем не менее, оставалось важным понять ответ новой украинской команды в ПАСЕ. А также – действительно ли делегаты действует как единая команда.

Об этом "Европейская правда" расспросила в Страсбурге председателя украинской делегации Елизавету Ясько. Вот что мы услышали.

О реакции на решение ПАСЕ по России

Идеи "развернуться и уйти" у нас нет, ведь события в Страсбурге не стали для нас неожиданностью. У нас с самого начала были реалистичные ожидания: мы понимали, что Ассамблея почти наверняка не наложит на Россию санкции. Поэтому мы хоть и делали все возможное для того, чтобы остановить РФ, но понимали, какова "средняя температура по Ассамблее".

О мотивах западных депутатов, выступающих против санкций

Здесь есть несколько факторов. Конечно, есть финансовый фактор – взносы РФ в бюджет Ассамблеи. Но есть и простая "усталость" – многие страны устали от необходимости постоянно заниматься этим вопросом. Многие не понимают того, насколько катастрофичен уровень соблюдения прав человека в России. Есть также те, кто не понимает, что на самом деле в Европе идет война.

Доминирует мнение, что нужен диалог – мол, если Россия будет в Страсбурге, то она будет вынуждена что-то делать. В ПАСЕ приходилось слышать такой несколько странный для нас аргумент: агрессора лучше держать при себе, контролируя его. Такое мнение звучало очень много раз во время формальных и неформальных встреч.

И также, я думаю, многие просто боятся агрессора, боятся его раздражать.

О достижениях Украины на сессии

Во-первых, мы начали работу в комитетах и ​​в политических группах. У нас были выступления, мы начали убеждать людей в правильности нашей позиции.

Второй результат – то, что мы смогли внести поправки в "доклад Кокса" (относительно полномочий делегации РФ. – ЕП) о незаконности аннексии Крыма и о том, что Россия должна выполнить предыдущие рекомендации ПАСЕ.

В-третьих, мы убедили Ассамблею включить в резолюцию о прогрессе стран, находящихся под мониторингом, принципиальное положение о том, что Россия является стороной Минских договоренностей и поэтому должна их выполнять.

В-четвертых, мы сейчас ведем работу над будущими резолюциями, и члены делегации уже собирают для них поддержку: два предложения о правах женщин, две – по экологии. И, признаюсь, речь идет не просто об экологии, а о проблемах окружающей среды на оккупированных и неподконтрольных правительствам территориях. О влиянии конфликтов на экологическую ситуацию и права человека.

Это только начало пути. Чтобы подготовить резолюцию по этой теме, надо пройти много этапов. Но это важная работа. Украине нужна позитивная повестка дня; нужно, чтобы нас воспринимали не только как тех, кто борется за санкции против РФ.

О ситуации внутри делегации

Я думаю, что после этой недели в делегации есть ощущение единства. Конечно, у нас могут быть разные мнения, разные политические взгляды, но в Страсбурге большинство из нас – едины.

Я очень благодарна, что старые члены делегации постоянно помогают и советуют, даже по техническим, процедурным вопросам. Здесь очень много нюансов, в которых с первого раза не разберешься. Сергей Соболев, первый заместитель главы делегации, очень помогает.

С "Евросолидарностью" на международной арене у нас также единая позиция. Встречи "Балтик+", внутренние совещания делегации – в большинстве из них они участвовали.

О голосовании Юлии Левочкиной вопреки позиции остальных украинских депутатов

Это не стало неожиданностью. Левочкина, как правило, объявляет свою позицию открыто и наперед. Мы расходимся по ключевым вопросам – она, в частности, открыто выступает за то, чтобы Россия была в ПАСЕ. Здесь точки соприкосновения нет.

И, в принципе, она действует независимо от остальных делегации.

О возможности вернуться к вопросу санкций

Новая санкционная процедура была принята вообще без наших поправок, поскольку докладчик Франк Швабе принципиально не хотел принимать какие-либо правки ни от Украины, ни от РФ – потому что тогда вторая сторона останется недовольной.

Новая процедура очень сложна для исполнения. Скажу больше: есть сомнения, что она вообще способна функционировать. Вероятность того, что она когда-либо будет запущена – очень мала, а шанс на то, что она дойдет конца – еще меньше.

И к счастью, все соглашаются, что эта процедура является "дополнительной", а не заменяет существующие механизмы. Поэтому мы будем использовать их, чтобы акцентировать на нарушениях со стороны РФ – и в отношении оккупированных территорий, и касательно того, что происходит внутри самой России. Но когда именно и как именно мы поднимем этот вопрос – пока рано говорить.

О группе поддержки Украины "Балтик+"

Мы продолжаем существовать как коалиция, мы голосовали консолидировано по многим вопросам. Планируем стратегическую встречу еще до апрельской сессии ПАСЕ.

Это – неформальное объединение, и в этом его сила.

Что касается возможного расширения формата – то к нам присоединяются индивидуальные делегаты от других стран.

О стратегических планах

Мы будем работать здесь, в Страсбурге, чтобы напоминать, что в Европе есть аннексированные территории. Что в XXI веке на нашем континенте возможны оккупация и война. Мы должны об этом здесь говорить, напоминать об агрессии одного члена Совета Европы против другого, потому что иногда европейские страны об этом забывают.

Во-вторых, мы здесь, чтобы строить репутацию Украины как активного и молодого государства (и, к слову, наша делегация вообще отличается возрастом от большинства других), которое играет одну из ключевых ролей в европейской политике и занимается не только своими делами. Нам надо брать на себя лидерскую роль.

Да, о российской агрессии нельзя забывать, и мы этого не допустим. В то же время это не может быть единственной темой, на которой мы сосредоточены. Это должно идти параллельно. Так же, как и внутри страны: у нас война, вопросы безопасности важны, но при этом без развития экономики, инноваций, без реформ мы ничего не сможем достичь.

Записал Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Страсбург