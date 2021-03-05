Экс-премьер Грузии: "То, что происходит сейчас, отдаляет страну от НАТО и ЕС"

Более активное посредничество Евросоюза, а точнее – главы Европейского совета Шарля Мишеля, позволило сдвинуть с мертвой точки решение политического кризиса в Грузии.

Вместе с тем позиции власти и оппозиции далеки от компромисса, и ситуация может снова вернуться к обострению.

Во время поездки в Грузию ЕвроПравда предложила ответить на наши вопросы представителям и власти, и оппозиции. К сожалению, нам не удалось пообщаться ни с руководством действующего правительства, ни правящей партии "Грузинская мечта".

В то же время позицию противников власти нам изложил Георгий Барамидзе – премьер-министр времен президентства Михеила Саакашвили и один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Власть заставили признать наличие кризиса"

– Удалось ли главе Евросовета Шарлю Мишелю повлиять на ситуацию в стране?

– Считаю, что он очень серьезно изменил ситуацию. Как бы власть не упрямилась, ей пришлось признавать, что в стране политический кризис. Это произошло именно благодаря позиции Шарля Мишеля.

В любой демократической стране цивилизованным путем разрешения политического кризиса являются досрочные выборы.

Налицо простой факт – нынешней власти олигарха Бидзины Иванишвили (бывший лидер правящей партии "Грузинская мечта", сейчас официально отошел от политики) сейчас противостоят абсолютно все партии Грузии, которые очень разные, и во многих вопросах они находятся на противоположных полюсах.

Но сейчас все партии объединены под одним лозунгом "провести досрочные парламентские выборы в более-менее нормальной обстановке". Это подразумевает необходимость отпустить политических заключенных, в первую очередь председателя главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, на всех уровнях сменить состав Центризбиркома, улучшить избирательное законодательство, сделав его более прозрачным.

– Как вы оцениваете позицию западных посредников, поддерживают ли они идею досрочных выборов?

– Хотя они прямо не говорят об этом, однако из общего контекста их заявлений можно сделать вывод, что поддерживают.

Достаточно признания факта политического кризиса – мы все знаем рецепт его преодоления.

– Однако до сих пор все публичные заявления западных дипломатов сводились к тому, что оппозиция должна войти в парламент, чтобы вести там диалог с властью…

– Теперь таких заявлений нет, и это тоже показательно.

Похоже, они убедились в том, что никто из нормальной позиции не собирается заходить в этот парламент, который не представляет реального выбора граждан Грузии.

Даже при всех фальсификациях и ручном Центризбиркоме официально признано, что по пропорциональной системе как минимум 52% избирателей отдали свой голос за то, чтобы "Грузинская мечта" перешла в оппозицию, а не оставалась во власти. И это факт.

– Вы имеете в виду суммарный результат всех оппозиционных партий без учета мажоритарки?

– Да. Поэтому оппозиция должна была получить возможность сформировать коалиционное правительство и большинство в парламенте.

А "Грузинская мечта" старается удержать власть, используя полицию, структуры безопасности и другие силовые рычаги.

– Когда в таком случае возможны досрочные выборы?

– Если власть осознает свою ответственность, то технически это вполне возможно сделать в начале лета, самое позднее – в начале осени.

- Полная отмена мажоритарки будет среди ваших условий?

– Это давнее условие всех политических партий Грузии.

В условиях Грузии, депутатами-мажоритарщиками, пускай не на 100%, но в подавляющем большинстве становятся мини-олигархи, которые просто покупают места в парламенте.

Еще при нашей власти отмены мажоритарки требовала тогдашняя оппозиция, которая сейчас при власти. И мы собрались уже делать это на следующих выборах.

Но потом "Грузинская мечта" пришла к власти и забыла про свои же требования.

"Сейчас некорректно обсуждать экономический план"

– Грузинская оппозиция очень разная. Удастся ли ей даже в случае победы сформировать устойчивое коалиционное правительство?

– Я с самого начала подчеркивал, что у нас произошло объединение очень разношерстной оппозиции, которая по многим вопросам имеет абсолютно противоположные или отличающиеся позиции.

Но объединение произошло благодаря тому, что нас объединяет огромное желание убрать этого олигарха с власти и как-то постараться повести страну вперед.

Мы договорились между собой, что в первую очередь нам необходимо провести серьезное реформирование судебной власти, а также деполитизировать и серьезно реформировать полицию, прокуратуру и службы безопасности.

Также мы согласовали изменить порядок избрания первых лиц силовых структур, дав возможность оппозиции влиять на этот выбор. Также должен изменится и принцип распределения парламентских должностей. В частности, будет определен ряд должностей, которые должна занимать именно оппозиция.

Что касается остальных вопросов, в первую очередь – экономических, то тут возможны разногласия среди оппозиционных партий. Но это все уже будет потом.

– Как потом? Грузия в разгаре падения экономики, а у вас нет экономического плана…

– У будущей коалиции будет согласованный план, однако некорректно заранее обсуждать его. Мы должны иметь возможность конкретно знать, какая партия сколько мест занимает, и в соответствии с этими пропорциями будут и позиции, и взаимные уступки.

В общих чертах можно сказать, что все партии согласны с тем, что эта политика будет направлена на развитие туризма, наукоемких производств и максимальное сбережение Грузии с ЕС и со странами Запада.

– Это точно согласовано со всеми оппозиционными партиями? Там же есть и евроскептики?

– Да, но их удельный вес очень маленький.

– Но с ними также придется искать компромисс! Не будет ли его ценой коррекция европейского курса?

– Этих партий очень мало, и их удельный вес настолько маленький, что мы исключаем какой-либо существенной корректировки в этом направлении. Наша цель была, есть и будет вступление в ЕС и в НАТО.

"Выборы окончательно подтвердят, что мы соответствуем критериям НАТО"

– Грузия уже потеряла шанс в нынешнем году получить План действий относительно членства в НАТО?

– Нынешний кризис закрывает такую возможность – об этом честно заявляют сами представители НАТО и ЕС. Нынешний кризис не только не приближает нас к НАТО и ЕС, но и отдаляет от этих целей.

– В случае досрочных выборов шанс на ПДЧ в обозримой перспективе остается?

– Безусловно, Грузии еще с осени 2008 года имеет все, чтобы претендовать на ПДЧ. Более того, де-факто она имеет все его программы, просто без ПДЧ.

Единственное, чего не хватает Грузии для ПДЧ, как было заявлено на саммите 2012 года в Чикаго, так это демократического прогресса. Нам было напрямую сказано, что успех нашей заявки определяют свободные выборы.

Именно это наша власть и сделала – президент Саакашвили спустя пять минут после опубликования даже не официальных результатов, а экзитполов признал поражение нашей партии, поздравил победителей и сказал, что мы переходим в оппозицию.

Уже тогда мы выполнили тот критерий, который должен был обеспечить членство Грузии в НАТО.

В случае повторной мирной передачи власти аргументов говорить, что по этому критерию Грузия не готова, больше не будет.

– К слову, тогдашняя критика Грузии была связана с тем, что тогда была ситуация очень сходная с нынешней. Тогдашняя оппозиция не признала выборы и не вошла в парламент.

– Тогда ситуация была отличной от нынешней. Тогда заходить в парламент отказалась лишь часть оппозиции (включая нынешнюю партию власти "Грузинская мечта"), а теперь – вся (две оппозиционные партии все же зашли в нынешний парламент).

"Нынешняя власть – проевропейская лишь на словах"

– Часто можно слышать заявления оппозиции, что "Грузинская мечта" не является проевропейской партией…

– Да, это полностью пророссийская партия, она лишь на словах проевропейская и пронатовская.

– Почему лишь на словах? Это партия, которая подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, получила безвиз…

– Все это было уже на 80% согласовано нашей властью. Им осталось только завершить сделанную нами работу.

– Даже если так, они же завершили ее, а не развернули курс Грузии?

– Если бы они развернули курс, они бы получили то, что получил Янукович. Однако Бидзина Иванишвили не такой идиот, как Янукович.

В то же время мы видим, что нет прогресса в движении в НАТО. Мы уже должны были бы быть членами НАТО.

– Но это не вина Тбилиси, а скорее неготовность НАТО говорить об этом расширении, по крайней мере – до недавнего времени.

– И то, и другое.

А помимо этого, за годы этой власти мы получили увеличение энергетической зависимости от России.

Население Грузии уменьшилось, безработица увеличилась, криминал увеличился, коррупция увеличилась. Официально по всем параметрам доверие народа ко всем государственным институтам уменьшилось. Это все конкретные факты.

А кому выгодно слабое грузинское государство? России.

Кому выгодно, когда против России вводят санкции за действия в отношении Украины, а про агрессию против Грузии молчат? Ведь это для властей шанс напомнить и про наши проблемы! Однако про Украину говорят, а про Грузию забыли.

Почему так получается? Потому что Иванишвили в своей официальной программе 2012 года прямо написал, что задача его правительства – чтобы Грузия не была в списке проблемных вопросов во время диалога между Западом и Россией. Эта фраза вызвала тогда скандал, ее пришлось убрать, но внешний курс именно такой.

За восемь лет власти "Грузинской мечты" наши спецслужбы не выявили даже хотя бы одного российского агента. Вы можете поверить, что это имеет другую причину, как не прямое сотрудничество с Россией?

Плюс у нас есть сведения, что российской стороне переданы списки солдат, которые в войне 2008 года воевали с РФ. Плюс грузинская власть арестовывает и передает России людей, которые там преследуются по политическим соображениям.

Как видите, у нас декларируется одно, а реализуется совсем другое.

Интервью взял Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды", из Тбилиси (Грузия)