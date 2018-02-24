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В Милане произошли столкновения между демонстрантами-антифашистами и полицией

Суббота, 24 февраля 2018, 17:59
Версия для печати Комментарии

В Милане за неделю до парламентских выборов произошли столкновения между участниками антифашистской демонстрации и полицейскими.

Об этом сообщает La Stampa.

Учитывая запланированную на главной площади Милана акцию евроскептической партии "Лига севера" центр города усилили большим количеством правоохранителей.

До  столкновений дошло, когда участники антифашистской демонстрации попытались прорвать кордон полиции и пройти шествием по одной из центральных улиц.

фото AFP 

В ход пошли баллончики со слезоточивым газом и петарды. Демонстранты кричали оскорбления в адрес полиции, которая в ответ применила резиновые дубинки.

О пострадавших во время акции не сообщается.

В то же время на главной площади Милана собрались около тысяч  участников демонстрации "Лиги севера", которые ожидают ее лидера Маттео Сальвини.

Как известно, 4 марта в Италии состоятся парламентские выборы.

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