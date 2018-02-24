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У Мілані сталися сутички між демонстрантами-антифашистами і поліцією

Субота, 24 лютого 2018, 17:59
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У Мілані за тиждень до парламентських виборів сталися сутички між учасниками антифашистської демонстрації і поліцейськими.

Про це повідомляє La Stampa.

З огляду на заплановану на головній площі Мілана акцію євроскептичної партії "Ліга півночі" центр міста посилили великою кількістю правоохоронців.

До сутичок дійшло, коли учасники антифашистської демонстрації зробили спробу прорвати кордон поліції і пройти ходою по одній з центральних вулиць.

фото AFP 

У хід пішли балончики з сльозогінним газом та петарди. Демонстранти кричали образи на адресу поліції, яка у відповідь застосувала гумові кийки.

Про постраждалих під час акції не повідомляється.

В той же час на головній площі Мілана зібралися близько 10 тисяч учасників демонстрації "Ліги півночі", які очікують на її лідера Маттео Сальвін.

Як відомо, 4 березня в Італії відбудуться парламентські вибори.

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