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Британия дополнительно выделяет $1,13 млрд на оборонный бюджет

Воскресенье, 01 апреля 2018, 15:17
Версия для печати Комментарии

Великобритания объявила план дополнительно выделить 800 млн фунтов стерлингов ($1,13 миллиарда) в бюджет Министерства обороны на следующий финансовый год.

Об этом сообщает Defense News.

Большая часть этого финансирования - 600 млн фунтов стерлингов - будет изъята из резервного фонда в 10 млрд фунтов для программы подводных лодок "Дредноут". Дополнительные средства необходимы, чтобы программа по перевооружению лодок ракетами Trident не отставала от графика. Общая ее стоимость 31 млрд фунтов.

"Это гарантирует, что работа по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса продолжится по расписанию, и это еще один признак глубокой приверженности правительства к сохранению нашей страны", - заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй.

В прошлом году в правительственном отчете содержались оговорки, что план модернизации субмарин "находится под большим риском стать недосягаемым", с возможным превышением стоимости на 20 млрд. фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия.

Впрочем, эта цифра предполагает самый худший сценарий, в том числе, что фунт стерлингов останется на минимуме в течение всего 10-летнего периода.

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