Украина подписала четыре конвенции Совета Европы

Четверг, 12 апреля 2018, 19:57

Украина 12 апреля подписала четыре конвенции Совета Европы.

Об этом сообщается на сайте организации.

Подписание состоялось в министерстве юстиции в Копенгагене по случаю конференции по вопросам реформирования Конвенции по правам человека в присутствии генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда и министра юстиции Украины Павла Петренко.

В частности, Украина подписала:

- Европейскую конвенцию об обслуживании за рубежом документов, касающихся административных вопросов (STE № 94), направленную на определение правовой основы взаимной помощи по предоставлению документов, касающихся административных вопросов;

- Европейскую конвенцию о получении за рубежом информации и доказательств по административным вопросам (STE № 100), облегчении взаимной помощи в административных вопросах, предоставлении информации о праве, нормах и обычаях, фактических сведениях и документах, а также доказательствах, которые будут использоваться в судопроизводстве;

- Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам (STCE № 205), первый обязательный международно-правовой документ, определяющий общее право на доступ к официальным документам, которые принадлежат государственным органам;

- Протокол о внесении изменений в Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц (STCE № 222).