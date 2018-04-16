В Германии столкнулись два небольших самолета, есть погибшие

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Павел Филип: "Можно добиться большего, если действовать вместе – и с Украиной, и с Грузией. У наших стран уже есть соглашения об ассоциации, у нас есть безвиз. Я думаю, что к нашим трем странам можно применять какие-то особые механизмы".