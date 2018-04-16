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В Германии столкнулись два небольших самолета, есть погибшие

Понедельник, 16 апреля 2018, 08:16
Версия для печати Комментарии

В Германии вблизи города Швабиш-Халль в федеральной земле Баден-Вюртемберг столкнулись два небольших самолета.

Об этом сообщает издание Focus.

В полиции рассказали, что произошло столкновение легкомоторного и спортивного самолетов.

Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку.

Сообщается, что двое пилотов погибли. Были ли в самолетах пассажиры неизвестно.

Место происшествия оцепили, там находился полицейский вертолет. На место вызвали экспертов из Федерального агентства по расследованию авиационных событий.

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