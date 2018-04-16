В Германии столкнулись два небольших самолета, есть погибшие

В Германии вблизи города Швабиш-Халль в федеральной земле Баден-Вюртемберг столкнулись два небольших самолета.
Об этом сообщает издание Focus.
В полиции рассказали, что произошло столкновение легкомоторного и спортивного самолетов.
Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку.
Сообщается, что двое пилотов погибли. Были ли в самолетах пассажиры неизвестно.
Место происшествия оцепили, там находился полицейский вертолет. На место вызвали экспертов из Федерального агентства по расследованию авиационных событий.