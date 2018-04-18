В НАТО говорят, что шаг, которого требует Порошенко, не приблизит Украину к членству

Среда, 18 апреля 2018, 09:39

Партнерство усиленных возможностей, которого требует президент Петр Порошенко, не является ступенькой на пути к членству в НАТО.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

По ее словам, союзники приняли во внимание, что Украина стремится присоединиться к программе усиленного партнерства.

"Мы со всей серьезностью восприняли заявление президента по этому поводу, прозвучавшее в четверг. Страны-союзники учтут это стремление", - отметила Геттемюллер.

"Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО", - отметила она.

Заместитель генсека рассказала, что эта программа разработана для очень важных партнеров Альянса, таких как Австралия или Иордания, которые никогда не планируют присоединяться к НАТО.

"Это тот сигнал, который стремится получить Украина?" - отметила она.

"По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству!" - заявила Геттемюллер.

На прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на программе усиленных возможностей в сотрудничестве с НАТО.

Подробнее читайте в интервью: "Заместитель генсека НАТО: В решении саммита Альянса точно будет говориться об Украине".