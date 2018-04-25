Трудовыми мигрантами являются 4 миллиона украинцев

Общая оценка численности трудовых мигрантов из Украины за 2015-2017 годы составляет 4 млн человек, сообщила экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна".

"У нас получилось 4 млн трудовых мигрантов за 2015-2017 годы... Это не значит, что все они находятся за границей. Из них одновременно за рубежом находятся 2,6-2,7 млн ​​человек", - рассказала она на пресс- конференции в среду в Киеве.

По данным эксперта, самыми популярными направлениями трудовой миграции являются Россия и Польша.

"Мы подали запрос в Госпогранслужбу, и выяснилось, что со времени прошлой переписи населения, которая состоялась в 2001 году, из Украины выехали около 6,3 млн украинцев. Что это за цифра? Это пересечение границ, совершенное украинцами в другие страны, и не было возвращения назад в Украину", - рассказала эксперт.

Юлия Руда добавила, что менее половины таких "выездов без возврата" были осуществлены в Российскую Федерацию (3 млн), остальные - в страны ЕС.

По ее словам, за 2015-2017 годы из страны выехало около 600 тысяч украинцев.