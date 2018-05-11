Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Чехии раскрыли детали шпионского дела: экс-следователя задержали в Украине вместе с дипломатом НАТО

В Британии организаторов кампании за Brexit оштрафовали на 80 тыс. евро

Пучдемон отказался баллотироваться в премьеры Каталонии

Трамп рассказал о планах по новому ядерному соглашению с Ираном






В Риме задержали двух украинцев за попытку ограбить полицейского

Пятница, 11 мая 2018, 15:21

Итальянская полиция арестовала двух граждан Украины за нападение и попытку ограбления полицейского в Риме.

Об этом сообщает Il Messaggero.

По данным издания, в четверг вечером полицейский, находившийся не на службе, ехал на окраине Рима в районе Пренестина, когдав него врезалась машина, в которой находились два человека.

Водитель второй машины вышел из автомобиля, чтобы оценить причиненный ущерб, а затем сел. пытался скрыться с места ДТП. Когда полицейский подошел к их машине, показал удостоверение и представился, пассажир авто попытался вырвать из его рук документы.

Пытаясь задержать двух преступников, полицейский получил удар кулаком по лицу. Нарушителей удалось задержать находившемуся неподалеку полицейского патрулю.

Сообщается, что арестованными оказались двое граждан Украины 33 и 40 лет. Их доставили в полицейский участок и предъявили обвинения в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua