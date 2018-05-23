США призвали РФ положить конец насилию на востоке Украины

Кремль контролирует насилие на востоке Украины и в его силах сделать так, чтобы это насилие прекратилось уже на следующий день.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Хезер Науерт во время ежедневного брифинга.

Она обратила внимание на то, что последнюю неделю на востоке Украины был одним из самых жестоких с начала года.

"Пять украинских солдат погибли и 23 получили ранения. Боевые действия не обошли стороной и гражданское население. 13-летний мальчик и его отец погибли на контролируемой украинским правительством территории, когда артиллерийские снаряды ударили по их доме. Газопровод с газообразным хлором на Донецкой фильтровальной станции был поражен артиллерийскими снарядами", - отметила Науерт.

"Кремль контролирует насилие на востоке Украины и может прекратить это насилие уже завтра, если этого пожелает. Россия утверждала, что хочет защищать русскоязычное население, но, как наш специальный представитель по переговорам в отношении Украины Курт Волкер неоднократно подчеркивал, в настоящее время нигде в мире нет более опасного места для русскоязычного населения, чем на востоке Украины", - добавила она.

По словам Науерт, Россия способствует закреплению насилия на востоке Украины отправляя средства, солдат и ресурсы в регион.

"Мы призываем Россию прекратить ее агрессию в Украине и выполнить ее обязательства согласно подписанных Минских соглашений", - добавила представитель Госдепа.