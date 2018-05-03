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В Сирии разбился российский истребитель, погибли двое пилотов

Четверг, 3 мая 2018, 11:29

В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, погибли двое летчиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

"Оба летчика, которые до последних минут боролись за самолет, согласно докладу с места, погибли", - заявили в ведомстве.

Авария произошла над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

По предварительным данным, огонь по самолету не открывали - в двигатель машины могла попасть птица.

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