В Сирии разбился российский истребитель, погибли двое пилотов
Четверг, 3 мая 2018, 11:29
В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, погибли двое летчиков.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны РФ.
"Оба летчика, которые до последних минут боролись за самолет, согласно докладу с места, погибли", - заявили в ведомстве.
Авария произошла над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.
По предварительным данным, огонь по самолету не открывали - в двигатель машины могла попасть птица.
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