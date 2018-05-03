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У Сирії розбився російський винищувач, загинули двоє пілотів

Четвер, 3 травня 2018, 11:29

У Сирії зазнав катастрофи російський винищувач Су-30СМ, загинули двоє льотчиків.

Про це повідомляє РІА Новості із посиланням на інформацію Міноборони РФ.

"Обидва льотчики, які до останніх хвилин боролися за літак, згідно з доповіддю з місця, загинули", - заявили у відомстві.

Аварія сталася над акваторією Середземного моря, коли винищувач набирав висоту після зльоту з аеродрому Хмеймім.

За попередніми даними, вогонь по літаку не відкривали - в двигун машини міг потрапити птах.

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