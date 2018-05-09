Глава МИД Чехии покинет пост и уйдет из большой политики

Глава МИД Чехии Мартин Стропницкий собирается вскоре покинуть пост и уйти из большой политики.

Эту информацию он подтвердил изданию Lidove Noviny.

Кроме того, Стропницкий собирается покинуть депутатское кресло в нижней палате парламента Чехии.

"Я не претендую на должность во "втором правительстве". Палата депутатов, как по мне, имеет слишком много негативной энергии" - сказал он.

По словам Стропницкого, он сообщил президенту Милошу Земану о своем желании вернуться к дипломатической работе. Вероятно, он будет послом Чехии в Израиле. Ранее Стропницкий возглавлял чешскую дипломатическую миссию в Италии, Ватикане и Португалии.

В предыдущем правительстве Чехии Стропницкий занимал должность министра обороны.

Как отмечается, в новом правительстве, которое формируется между движением ANO и Социал-демократической партией, должность главы МИД, скорее всего, останется за социал-демократами.