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Глава МИД Чехии покинет пост и уйдет из большой политики

Среда, 9 мая 2018, 15:57

Глава МИД Чехии Мартин Стропницкий собирается вскоре покинуть пост и уйти из большой политики.

Эту информацию он подтвердил изданию Lidove Noviny.

Кроме того, Стропницкий собирается покинуть депутатское кресло в нижней палате парламента Чехии.

"Я не претендую на должность во "втором правительстве". Палата депутатов, как по мне, имеет слишком много негативной энергии" - сказал он.

По словам Стропницкого, он сообщил президенту Милошу Земану о своем желании вернуться к дипломатической работе. Вероятно, он будет послом Чехии в Израиле. Ранее Стропницкий возглавлял чешскую дипломатическую миссию в Италии, Ватикане и Португалии.

В предыдущем правительстве Чехии Стропницкий занимал должность министра обороны.

Как отмечается, в новом правительстве, которое формируется между движением ANO и Социал-демократической партией, должность главы МИД, скорее всего, останется за социал-демократами.

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