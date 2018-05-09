Глава МЗС Чехії залишить посаду і піде з великої політики

Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцький збирається невдовзі залишити посаду і піти з великої політики.

Цю інформацію він підтвердив виданню Lidove Noviny.

Крім того, Стропніцький збирається залишити депутатське крісло у нижній палаті парламенту Чехії.

"Я не претендую на посаду у "другому уряді". Палата депутатів, як на мене, має забагато негативної енергії" - сказав він.

За словами Стропніцького, він повідомив президенту Мілошу Земану про своє бажання повернутися до дипломатичної роботи. Ймовірно, він буде послом Чехії в Ізраїлі. Раніше Стропніцький очолював чеську дипломатичну місію в Італії, Ватикані і Португалії.

У попередньому уряді Чехії Стропніцький обіймав посаду міністра оборони.

Як зазначається, в новому уряді, який формується між рухом ANO і Соціал-демократичною партією, посада глави МЗС швидше за все залишиться за соціал-демократами.