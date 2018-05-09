Глава МЗС Чехії залишить посаду і піде з великої політики
Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцький збирається невдовзі залишити посаду і піти з великої політики.
Цю інформацію він підтвердив виданню Lidove Noviny.
Крім того, Стропніцький збирається залишити депутатське крісло у нижній палаті парламенту Чехії.
"Я не претендую на посаду у "другому уряді". Палата депутатів, як на мене, має забагато негативної енергії" - сказав він.
За словами Стропніцького, він повідомив президенту Мілошу Земану про своє бажання повернутися до дипломатичної роботи. Ймовірно, він буде послом Чехії в Ізраїлі. Раніше Стропніцький очолював чеську дипломатичну місію в Італії, Ватикані і Португалії.
У попередньому уряді Чехії Стропніцький обіймав посаду міністра оборони.
Як зазначається, в новому уряді, який формується між рухом ANO і Соціал-демократичною партією, посада глави МЗС швидше за все залишиться за соціал-демократами.