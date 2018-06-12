У Трампа извинились за слова об "особом месте в аду" для Трюдо

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро извинился за свое заявление о том, что канадский премьер Джастин Трюдо заслуживает "особого места в аду".

Об этом сообщает Bloomberg.

"Моя работа заключалась в том, чтобы послать сигнал силы", - сказал Наварро.

"Проблема в том, что отправляя свое сообщение, я использовал неприемлемую речь. Позвольте мне исправиться", - пояснил он.

Процитировав китайского философа Конфуция, Наварро отметил: "Если ты сделал ошибку и не исправил ее, она остается ошибкой".

Как сообщалось, Питер Наварро в эфире канала Fox News заявил, что "в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу".

"И это то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на этой шутовской пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо", - сказал он.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке был продемонстрировал расхождение участников "семерки" по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.