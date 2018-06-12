У Трампа вибачилися за слова про "особливе місце у пеклі" для Трюдо

Директор Білого дому з торгової політики Пітер Наварро вибачився за свою заяву про те, що канадський прем’єр Джастін Трюдо заслуговує на "особливе місце у пеклі".

Про це повідомляє Bloomberg.

"Моя робота полягала у тому, щоб надіслати сигнал сили" - сказав Наварро.

"Проблема в тому, що надсилаючи своє повідомлення, я використав неприйнятну мову. Дозвольте мені виправитися" - пояснив він.

Процитувавши китайського філософа Конфуція, Наварро зазначив: "Якщо ти зробив помилку і не виправив її, вона лишається помилкою".

Як повідомлялося, Пітер Наварро в ефірі каналу Fox News заявив, що "у пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які обирають дипломатію зради щодо президента Трампа, а потім намагаються встромити йому ніж у спину, коли президент іде до виходу".

"І це те, що зробив віроломний Джастін Трюдо на цій шутовській прес-конференції. Слабкий, нечесний Джастін Трюдо", - сказав він.

Як відомо, саміт G7 у канадському Квебеку був продемонстрував розбіжність учасників "сімки" з низки питань. Трамп залишив зібрання та відмовився підписувати комюніке саміту G7.