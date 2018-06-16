Швейцарские болельщики ЧМ-2018 чуть не заехали в "ДНР" по совету навигатора – волонтер

Группа футбольных болельщиков из Швейцарии едва не заехала на передовую в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Анна Домбровская.

"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!" - написала она.

Волонтер также рассказала, что у швейцарцев в автомобиле на торпеде был размещен сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018, при этом каким-то образом они смогли проехать через блок-посты на въезде в зону ООС.

Как сообщалось, большинство немцев считают, что канцлер Ангела Меркель должна посетить Россию во время проведения чемпионата мира по футболу-2018.