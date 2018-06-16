С начала года в Германии подали 78 тысяч прошений об убежище

За первые пять месяцев текущего года в Германии подали около 78 тысяч ходатайств об убежище.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статистику МВД Германии.

В сравнении с прошлым годом поток просителей убежища несколько снизился. За первые полгода в 2017-м таких было более 90 тысяч.

Отмечается, что с января до середины июня 2018 года полученные данные 18,3 тысячи искателей убежища, которые уже зарегистрированы в европейской базе биометрических данных Eurodac. За дублинскими соглашениями они должны подаваться на убежище в той стране ЕС, в которой впервые въехали.

Федеральная полиция также сообщила, что за январь-апрель 2018 года зафиксировано 14,7 тысячи нелегальных въездов, 3,9 тысяч человек отправлено обратно. Решение не позволять беженцам попасть на территорию ФРГ было возможным лишь в местах с пограничным контролем, а именно на границе Германии и Австрии, а также в аэро - и морских портах.