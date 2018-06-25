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Во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман задержали 10 человек

Понедельник, 25 июня 2018, 08:34

10 человек задержали во Франции по подозрению в планировании атак на мусульман.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

Аресты прошли в субботу в рамках операции, которая проводилась по всей Франции, в том числе на острове Корсика.

Подозреваемые подготовили план "осуществления насильственного акта против мусульман", сообщил источник, близкий к расследованию. Другой источник отметил, что преступники искали "цели, связанные с радикальным исламом".

С начала 2015 года Франция пострадала от ряда джихадистских атак, часто осуществленных людьми, которые радикализовались или утверждали, что действовали от имени террористической группы "Исламское государство".

В результате нападений были убиты более 240 человек, в том числе 130 человек, погибших в результате взрывов и стрельбы в Париже в ноябре 2015 года.

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Франция терроризм
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