Вице-канцлер Австрии предложил прекратить санкции против РФ

Вице-канцлер Австрии и лидер правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призвал прекратить санкций Евросоюза против России.

Об этом он заявил в интервью изданию Oesterreich.

"Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике. Пришло время положить конец этим мучительным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал Штрахе.

Партия Штрахе является младшим партнером по коалиции консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неоднократно заявлял, что не поддерживает санкции ЕС против Москвы за поддержку боевиков на Донбассе.

Через несколько дней в Вену приедет президент РФ Владимир Путин, который проведет встречу с австрийским коллегой Александром ван дер Белленом.

Штрахе заявил, что он также встретится с российским лидером. "Я также лично встречусь с президентом Путиным, и я с нетерпением жду обмена идеями", - сказал он.