Ирландия проголосовала за исключение богохульства из Конституции

Жители Ирландии на референдуме подавляющим большинством голосов поддержали смену законодательство страны о богохульстве.

Об этом свидетельствуют экзит-полы, сообщает The Irish Times.

Референдум был направлен на то, чтобы удалить ссылку на богохульство из Конституции.

Это предложение, по предварительным данным, поддержали 69% ирландцев, пришедших на референдум, а 31% высказались за сохранение положений о богохульстве.

Молодые избиратели преимущественно поддержали законодательные изменения, тогда как более старшие разделились почти поровну - 48% проголосовали за сохранение конституционной статьи.

Закон о богохульстве был закреплен в конституции страны в 1937 году.

Часть статьи 40 Конституции Ирландии гласит: "Публикация или высказывания богохульства, кража или непристойности является преступлением, которое будет караться в соответствии с законом".

В 2009 году по новому закону богохульство каралось штрафом в размере до 25 000 евро.

Министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган заявлял, что действующее положение конституции предоставляет правовую защиту убеждений только христианам.