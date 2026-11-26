В Европейской комиссии заявили, что онлайн-маркетплейс Temu согласился внести ряд изменений, в частности усилить меры по предотвращению продажи незаконных и опасных товаров на платформе, чтобы привести ее в соответствие с правилами ЕС по защите прав потребителей.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в четверг, сообщает "Европейская правда".

Обязательства Temu касаются широкого спектра коммерческих практик, которые вводят потребителей в заблуждение или чрезмерно влияют на их решения о покупках, в частности фальшивые скидки, фальшивые отзывы, продажа под давлением, принудительная геймификация, а также отсутствие информации и информация, вводящая в заблуждение.

"Обязательства Temu являются важным шагом к тому, чтобы потребители могли с уверенностью совершать покупки в интернете, зная, что цены прозрачны, отзывы заслуживают доверия, а их права на возврат товаров и получение компенсаций соблюдаются", – заявил еврокомиссар по вопросам защиты прав потребителей Майкл Макграт.

Он добавил, что Еврокомиссия "продолжит внимательно следить за тем, соблюдает ли Temu свои обязательства".

Во вторник стало известно, что онлайн-платформа Temu может получить значительный штраф от Европейской комиссии за неспособность прекратить продажу незаконных товаров.

Напомним, 28 мая Европейская комиссия наложила на онлайн-платформу Temu штраф в размере 200 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Также стоит отметить, что в июне Европейская комиссия объявила о введении таможенного сбора в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, чтобы ограничить поток дешевых товаров из Китая и поддержать европейских ритейлеров.