В Чехии заговорили о добровольной отставке премьера из-за "крымского скандала" с сыном

Чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым из-за коррупционного расследования.

Как пишет издание Novinky.cz, в среду социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы услышать от него разъяснения относительно этих обвинений.

По информации СМИ, социал-демократы рассматривают вариант словацкой модели, когда премьер добровольно уйдет в отставку, а его заменит другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник с ANO сформирует новый кабинет на тех же основаниях, что и сегодня.

То же произошло в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка, когда премьер-министра и руководителя партии Роберта Фицо заменил его коллега по партии Питер Пеллегрини.

Если в ANO не согласятся на план социал-демократов, то последние не исключают возможности роспуска парламента, что приведет к досрочным выборам.

Оппозиционные партии Чехии призвали Бабиша уйти в отставку.

Накануне стало известно, что сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил: в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования. Сын премьера обратился в полицию и заявил, что его похитили.

Андрей Бабиш отрицает обвинения сына, заявляя, что тот душевнобольной и нуждается в присмотре.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.