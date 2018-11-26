Германия призвала Россию прекратить блокаду Азовского моря

Германия призвала Россию прекратить блокирование заходов украинских судов в Азовское море.

Об этом говорится в сообщении немецкого МИДа в Twitter.

"События вызывают тревогу. Российская блокада перехода в Азовское море - неприемлема. Важно, чтобы эта блокада была снята. Мы призываем обе стороны к деэскалации", - говорится в сообщении.

Außenminister @HeikoMaas zur #Ukraine: Die Entwicklungen sind besorgniserregend. Eine russische Blockade der Durchfahrt ins Asowsche Meer ist nicht akzeptabel. Wichtig, dass diese Blockade aufgehoben wird. Wir rufen beide Seiten zur Deeskalation auf. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 26 листопада 2018 р.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что сегодня встретится с Государственным министром Нильсом Анненом, "чтобы из первых уст проинформировать высшее руководство государства о дерзком акте агрессии России вблизи Керченского пролива и побудить Берлин к активным действиям влияния на Кремль".

Негайно виїжджаю до МЗС Німеччини на особисту зустріч з Державним міністром Нільсом Анненом (СДПН), щоб з перших уст пробрифінгувати вище керівництво 🇩🇪держави про зухвалі акти агресії Росії поблизу Керченської протоки та спонукати Берлін до активних дій впливу на Кремль pic.twitter.com/ECoHxNmWpg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 листопада 2018 р.

Он также сообщил, что действия России против украинских кораблей станут сегодня предметом неотложного обсуждения на заседании правления крупнейшей фракции Бундестага - ХДС/ХСС.

Напомним, Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

В воскресенье вечером ЕС в своем заявлении призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Брюссель также призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.