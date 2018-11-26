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Германия призвала Россию прекратить блокаду Азовского моря

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Германия призвала Россию прекратить блокаду Азовского моря

Понедельник, 26 ноября 2018, 11:53

Германия призвала Россию прекратить блокирование заходов украинских судов в Азовское море.

Об этом говорится в сообщении немецкого МИДа в Twitter.

"События вызывают тревогу. Российская блокада перехода в Азовское море - неприемлема. Важно, чтобы эта блокада была снята. Мы призываем обе стороны к деэскалации", - говорится в сообщении.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что сегодня встретится с Государственным министром Нильсом Анненом, "чтобы из первых уст проинформировать высшее руководство государства о дерзком акте агрессии России вблизи Керченского пролива и побудить Берлин к активным действиям влияния на Кремль".

Он также сообщил, что действия России против украинских кораблей станут сегодня предметом неотложного обсуждения на заседании правления крупнейшей фракции Бундестага - ХДС/ХСС.

Напомним, Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

В воскресенье вечером ЕС в своем заявлении призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Брюссель также призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.

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Азово-Керченский кризис Германия
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