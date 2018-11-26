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Німеччина закликала Росію припинити блокаду Азовського моря

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Німеччина закликала Росію припинити блокаду Азовського моря

Понеділок, 26 листопада 2018, 11:53

Німеччина закликала Росію припинити блокування заходу українських кораблів в Азовське море.

Про це йдеться в повідомленні німецького МЗС в Twitter.

"Події викликають тривогу. Російська блокада переходу в Азовське море - неприйнятна. Важливо, щоб ця блокада була знята. Ми закликаємо обидві сторони до деескалації", - йдеться в повідомленні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що сьогодні зустрінеться з Державним міністром Нільсом Анненом, "щоб з перших уст пробрифінгувати вище керівництво держави про зухвалі акти агресії Росії поблизу Керченської протоки та спонукати Берлін до активних дій впливу на Кремль".

Він також повідомив, що дії Росії проти українських кораблів стануть сьогодні предметом невідкладного обговорення на засіданні правління найбільшої фракції Бундестагу - ХДС/ХСС.

Нагадаємо, Україна закликала Європейський Союз і держави-члени відреагувати на використання сили Росією в Керченській протоці новою хвилею санкцій.

У неділю ввечері ЄС у своїй заяві закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Брюссель також закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.

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Азово-Керченська криза Німеччина
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