Німеччина закликала Росію припинити блокаду Азовського моря

Німеччина закликала Росію припинити блокування заходу українських кораблів в Азовське море.

Про це йдеться в повідомленні німецького МЗС в Twitter.

"Події викликають тривогу. Російська блокада переходу в Азовське море - неприйнятна. Важливо, щоб ця блокада була знята. Ми закликаємо обидві сторони до деескалації", - йдеться в повідомленні.

Außenminister @HeikoMaas zur #Ukraine: Die Entwicklungen sind besorgniserregend. Eine russische Blockade der Durchfahrt ins Asowsche Meer ist nicht akzeptabel. Wichtig, dass diese Blockade aufgehoben wird. Wir rufen beide Seiten zur Deeskalation auf. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 26 листопада 2018 р.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що сьогодні зустрінеться з Державним міністром Нільсом Анненом, "щоб з перших уст пробрифінгувати вище керівництво держави про зухвалі акти агресії Росії поблизу Керченської протоки та спонукати Берлін до активних дій впливу на Кремль".

Негайно виїжджаю до МЗС Німеччини на особисту зустріч з Державним міністром Нільсом Анненом (СДПН), щоб з перших уст пробрифінгувати вище керівництво 🇩🇪держави про зухвалі акти агресії Росії поблизу Керченської протоки та спонукати Берлін до активних дій впливу на Кремль pic.twitter.com/ECoHxNmWpg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 листопада 2018 р.

Він також повідомив, що дії Росії проти українських кораблів стануть сьогодні предметом невідкладного обговорення на засіданні правління найбільшої фракції Бундестагу - ХДС/ХСС.

Нагадаємо, Україна закликала Європейський Союз і держави-члени відреагувати на використання сили Росією в Керченській протоці новою хвилею санкцій.

У неділю ввечері ЄС у своїй заяві закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Брюссель також закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.