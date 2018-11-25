ЕС обратился к России с осторожным заявлением о ее нападении на ВМС Украины

Европейский союз призывает Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла после сегодняшнего утреннего инцидента между российскими и украинскими военно-морскими судами, когда последние пытались пройти через Керченский пролив, а также дальнейшие события, включая закрытие движения российскими властями и сообщения о захвате украинских судов и выстрелы по ним", - говорится в заявлении.

Брюссель призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с максимальной сдержанностью, чтобы немедленно провести деэскалацию ситуации", - отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что глава дипломатии Федерика Могерини недавно однозначно заявила, что события в Азовском море - это демонстрация того, как нестабильность и напряженность возрастают, если не выполняются основные правила международного сотрудничества.

"Строительство Керченского моста произошло без согласия Украины и составило очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к усилению контроля над морскими перевозками в проливе. Европейский Союз ожидает от России прекращения проверок", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что не признают незаконной аннексии Крымского полуострова со стороны России.