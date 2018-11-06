ЕСПЧ: Украина должна выплатить 5 млн грн пострадавшим от погрома ромам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Украина должна выплатить 5 млн гривен компенсаций за нарушение прав и свобод ромов во время погромов цыганского лагеря в Одесской области.

Такое решение по делу "Бурля и другие против Украины" суд в Страсбурге вынес во вторник, 6 ноября.

Дело касалось антиромського нападения в поселке Петровка в Одесской области в 2002 году. Пострадавшие ромские семьи, всего 19 человек, подали иск против украинской власти в ЕСПЧ.

Истцы заявляли, что Украина несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти, в худшем случае, были соучастником атаки, а в лучшем - ничего не сделали, чтобы предотвратить нападение.

Суд единогласно признал, что в этом деле нарушено статью 8 (право на уважение дома) и статью 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

ЕСПЧ решил, что в отношении некоторых заявителей, которые были дома во время нападения, была нарушена статья 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).

Суд отклонил аргументы украинской стороны, что власть не играла никакой роли в погроме, а на самом деле действовала, чтобы разрешить ситуацию.

Суд постановил, что решение полиции не защищать эту группу заявителей, не имея для этого веских оснований, а взамен посоветовать им покинуть дома перед погромом, является унижающим достоинство.

Также суд решил, что украинское расследование нападения было неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.

Суд удовлетворил требования 17 из 19 заявителей. Пострадавшие получат совокупную компенсацию размером почти 5 млн гривен.

12 пострадавших получат компенсацию в размере 11 тысяч евро. Еще пятеро - по 9 тысяч евро. Компенсацию пострадавшие должны получить в гривнах по текущему курсу.

7 сентября 2002 года в Петровке убили украинца. Убийцей якобы был ром. В ответ на убийство толпа жителей потребовал изгнания всех ромов из деревни. Местные власти согласились с этим подходом и местный совет попросил выселить "социально опасных лиц, независимо от этнического происхождения".

Сельский голова посоветовал цыганам покинуть дома накануне погрома. Несколько людей обыскали дома ромов и разрушили их вещи. Во время нападения присутствовали полицейские, но они не пытались остановить грабеж, сосредоточившись, очевидно, исключительно на избежании человеческих жертв.