СБУ: радикалы, которые с флагами "ДНР" организуют насилие во Франции, курируются из РФ

Радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщается на ее странице в Facebook.

"Радикалы под флагами так называемой "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", - заявил он.

Грицак рассказал о фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат "флаг" боевиков группировки "ДНР".

По его словам, слева на фото - Сорлин Фабрис, член международного аналитического центра "Катехон", который действует под эгидой основателя российского телеканала "Царьград" Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного.

В наблюдательный совет "Катехона" входят, по данным СБУ, "идеологи российского евразийства" - советник президента России Сергей Глазьев и лидер "Международного евразийского движения" Александр Дугин.

По информации СБУ, справа на фото - Ксавьер Моро, который был "наблюдателем" на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса.

Спецслужба утверждает, что мужчина уже 17 лет живет в России и с 2013-го имеет ее гражданство.

"По информации СБУ, российские спецслужбы должны организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125000 человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций арестовали.