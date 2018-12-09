Во Франции с иронией ответили на Twitter-атаку Трампа, просят не вмешиваться

Протестующие во Франции говорят не на английском, и президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться во внутренние дела Франции.

Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI.

Трамп накануне написал в Twitter, что акции протеста во Франции происходят из-за неприятия французами Парижского климатического соглашения. Он отметил, что демонстранты якобы скандировали "Мы хотим Трампа!". Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон и Трамп имеют различные взгляды на соглашение и уже публично дискутировали на эту тему.

"Желтые жилеты не протестуют на английском языке, насколько я знаю", - сказал Ле Дриан с долей иронии. "Мы не вмешиваемся во внутреннюю американскую политику, и мы хотим, чтобы это было взаимно", - заявил он.

"Я говорю это Дональду Трампу, и французский президент это тоже говорит: оставьте наш народ в покое", - добавил он.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.