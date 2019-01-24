"Мы - Мадуро": Турция поддержала президента Венесуэлы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро и предложил свою поддержку после того, как венесуэльский оппозиционный лидер объявил себя временным президентом.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин.

"Наш президент провел телефонный разговор и выразил поддержку Турции президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и сказал:" Мой брат, Мадуро! Держись, мы поддерживаем вас!" - написал Калин, добавив хештег #WeAreMADURO (Мы - Мадуро)

Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” dedi.

Türkiye, CB’mız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır. #WeAreMADURO — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 січня 2019 р.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, после того, как по всей стране прокатились многотысячные акции протеста против Мадуро. Гуайдо поддержали США и многие латиноамериканские страны.

Мадуро, который с 2013 года руководит Венесуэлой, объявил о расторжении дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Вашингтон в свою очередь призвал лидера Венесуэлы уйти в отставку и попросил венесуэльских военных поддержать попытку восстановления демократии в стране.

Парламент Венесуэлы 16 января объявил Мадуро узурпатором власти в стране.

В 2018 году экономическое положение Венесуэлы продолжало ухудшаться: показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов в год. В большинстве городов наблюдается недостаток товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.