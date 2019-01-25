Трампа призывают ввести в действие второй пакет санкций против РФ за химатаку в Британии

Спустя почти три месяца после того, как США признали Россию нарушителем американского закона о химическом оружии, администрация президента Дональда Трампа так и не ввела против Москвы новых санкций.

Об этом пишет NBC News.

Отвечая на вопрос о санкциях по делу о покушении на бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Великобритании, Государственный департамент сказал, что США "будут продолжать выполнять наши обязательства в соответствии с законодательством", но не будут комментировать, когда санкции вступят в силу.

"В законе нет конечного срока для наложения санкций", - сказали в Госдепартаменте, добавив, что "мы намерены действовать в соответствии с требованиями законодательства".

Сенатор Боб Менендес из Нью-Джерси, главный демократ Комитета по иностранным делам Сената, в четверг направил письмо Государственному секретарю Майку Помпео, в котором сказал, что он "глубоко обеспокоен" и назвал санкции "более чем два месяца просроченными". Менендез заявил, что ожидает, что США "быстро введут эти дополнительные санкции против Российской Федерации, как того требует закон".

"Соединенные Штаты не должны отказываться от нашего долга стоять на защите наших союзников от Российской Федерации и международных норм по химическому оружию", - написал Менендес.

Согласно закону США о химическом и бактериологическом оружии 1991 года, Россия должна была прекратить использование нервного агента "Новичок", который использовался при отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в марте, и обязаться не использовать химическое оружие против собственных граждан, а также позволять проверки на местах таким организациям, как Организация Объединенных Наций.

27 августа Вашингтон ввел в действие первый пакет американских санкций против России, внедренных за химическую атаку в Британии. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях. Второй пакет санкций, говорили в то же время в Госдепартаменте, будет "драконовским".