Во Франции произошло нападение на тюремный конвой, сбежал преступник

Во Франции произошло нападение на тюремный конвой, в результате чего удалось сбежать преступнику.

Об этом сообщает французское издание LCI.

Нападение произошло в понедельник около 8:30, когда обвиняемого перевозили из города Безье в суд муниципалитета Тараскона на юге Франции.

По прибытии в здание суда трем сотрудникам полиции, которые сопровождали заключенного, угрожали трое "вооруженных до зубов" мужчин.

Нападавшие нанесли несколько ударов сотрудникам тюрьмы и сделали несколько выстрелов перед зданием суда. Заключенный сбежал со своими тремя сообщниками.

Задержанный был помещен в тюрьму 26 сентября 2017 года за вооруженное ограбление, ограбление с отягчающими обстоятельствами и преступном сговоре.

Напомним, в июле прошлого года во Франции преступник рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы на угнанном вертолете. Через три месяца его арестовали близ Парижа.