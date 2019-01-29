У Порошенко обещают ПДЧ и "начало вступления в ЕС" в 2023 году

Украина начнет процедуру вступления в Евросоюз и "подпишет" План действий по членству в НАТО в 2023 году.

Об этом говорится в видео, которое показали в начале форума в Киеве, где Петр Порошенко должен объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.

"2023 год - начало процедуры по вступлению в Европейский Союз и подписание Плана действий относительно членства Украины в НАТО. Так нам диктуют интересы нашего государства", - сообщалось в видеоролике.

Необходимо отметить, что План действий по членству в НАТО не "подписывается", как это пообещали на форуме, его предоставление одобряется односторонним решением Альянса.

Пока в Альянсе отказываются вести диалог о предоставлении Украине ПДЧ и нет подтверждений того, что это изменится в 2023 году.

В то же время заявку на вступление в Европейский Союз государство может подать самостоятельно. По состоянию на сейчас в ЕС не подтверждают своей готовности к рассмотрению такой инициативы со стороны Украины.