Стрельба на Корсике: один убитый, нападавший покончил с собой

Стрелок, который накануне убил одного человека и ранил пятерых в Бастии на французском острове Корсика, покончил с собой.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что тело преступника нашли после полицейского рейда, сообщает BBC.

Подозреваемый открыл огонь около 16:25 по местному времени на одной из улиц Бастии. Мотив нападения до сих пор непонятен, хотя изначальные сообщение исключают терроризм.

Выступая перед Национальным собранием Франции, Кастанер сказал, что "фанатик покончил с собой".

Как сообщила журналистам местная прокурор Каролин Таро, подозреваемому было 60, и он ранее был осужден за преступления с использованием оружия.

Глава ассамблеи Корсики Жиль Симеоне сообщил, что погибший был государственным служащим.

По данным телеканала France 3, среди раненых три женщины и сотрудник полиции.