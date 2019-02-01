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Выборы президента Словакии: 15 кандидатов хотят заменить Киску

Пятница, 1 февраля 2019, 08:09

На пост президента Словакии во время выборов 16 марта будет претендовать 15 кандидатов.

Об этом пишет Ceska televize.

По последним опросам, самые высокие шансы одержать победу в президентской гонке у Роберта Мистрика - ученого, предпринимателя и политика, основавшего партию Sloboda a Solidarita ( "Свобода и солидарность", SaS) и словацкого дипломата, вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Среди кандидатов также председатель правящей партии Most-Híd Бела Бугара, лидер ультраправых Lidová strana Naše Slovensko ( "Народной партии "Наша Словакия") Марьян Котлеба, представитель оппозиционного движения Jsme Rodina ("Мы семья") Милан Крайняк, бывший глава словацкого парламента Франтишек Миклошко, председатель общественного объединения Slovenské hnutí obrody ( "Словацкое движение возрождения") Роберт Швец, предприниматель Богумила Таухманнова и юрист Зузана Чапутова.

Действующий президент Андрей Киска заявил  ранее, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

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Словакия