Глава Минобороны Британии о планах после Brexit: Россия должна за все заплатить

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон считает, что после выхода из ЕС страна должна усилить свою позицию в военном отношении.

Об этом сообщает Reuters.

"Brexit подводит нас к выдающемуся моменту в нашей истории. Момента, когда мы должны укрепить наше глобальное присутствие, усилить нашу смертоносность, нарастить массу" - скажет Уильямсон во время своей речи в Лондоне.

Он опишет границы между миром и войной как "размытые" и скажет, что Британия и ее союзники должны быть готовы "использовать жесткие силы для поддержки наших интересов".

Также он объявит о первую миссию нового авианосца HMS Queen Elizabeth, которая будет включать Средиземное море, Ближний Восток и тихоокеанский регион.

Также Уильямсон повторит призывы президента сША по увеличению расходов на оборону, объясняя это необходимостью бороться с российскими провокациями.

По его словам, Москва должна будет "заплатить за свои провокации", в числе которых вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервным агентом "Новичок", а также аннексия Крыма.

"За такие действия Россия должна поплатиться", — отметит Уильямсон.