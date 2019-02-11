Вице-премьер Италии планирует добиваться отмены санкций против РФ

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо планирует продолжить борьбу за отмену санкций против России.

Об этом сообщает ANSA.

"Относительно пресловутых санкций против России, то мы продолжим борьбу, потому что мы пророссийские или проамериканские, а потому что мы проитальянские" - заявил Ди Майо.

"Если есть компании, терпящие огромные убытки из-за санкций, то это означает, что следует пересматривать сам инструмент, а не принцип" - добавил он.

Напомним, Совет ЕС 21 декабря продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года. Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами.

Италия, которая ранее угрожала блокированием решение о продлении санкций, не стала его ветировать.