В метро Парижа в результате нападения с кислотой тяжело ранен мужчина
Пятница, 15 февраля 2019, 10:07
В пятницу утром молодой человек получил серьезные ожоги в результате нападения с кислотой в метро Парижа.
Об этом сообщает Le Parisien.
Инцидент произошел около 7 утра на станции Gare de Lyon. Мужчина в возрасте от 20 до 30 лет получил серьезные ожоги рук и лица. Его состояние очень тяжелое.
Спасатели оказали пострадавшему первую помощь на месте, а затем отправили в больницу.
Нападавший скрылся с места происшествия. Кислоту, использованную при нападении, забрали в лабораторию для анализа.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.