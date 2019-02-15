В метро Парижа в результате нападения с кислотой тяжело ранен мужчина

В пятницу утром молодой человек получил серьезные ожоги в результате нападения с кислотой в метро Парижа.

Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел около 7 утра на станции Gare de Lyon. Мужчина в возрасте от 20 до 30 лет получил серьезные ожоги рук и лица. Его состояние очень тяжелое.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь на месте, а затем отправили в больницу.

Нападавший скрылся с места происшествия. Кислоту, использованную при нападении, забрали в лабораторию для анализа.