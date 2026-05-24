Генсек Совета Европы: перспективу справедливого мира нельзя разрушить запугиванием или силой
По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, последние масштабные удары России по Киеву знаменуют очередную серьезную эскалацию войны.
Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".
По словам Берсе, сообщения о применении ракеты "Орешник" свидетельствуют о дальнейшем развитии событий, что вызывает глубокую обеспокоенность.
"Хотя сегодня мир может казаться отдаленной перспективой, украинцы должны знать, что перспективу справедливого мира нельзя разрушить запугиванием или силой", – подчеркнул генсек.
Он добавил, что устойчивый мир не может основываться на безнаказанности.
"Ответственность за содеянное должна быть неотъемлемой частью любого будущего урегулирования. В этом контексте недавнее решение о Специальном трибунале Совета Европы по вопросам преступления агрессии, которое поддержали 36 стран и ЕС, является чрезвычайно важным шагом", – заявил Берсе.
В пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.
В Офисе президента Украины ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.
Глава МИД Андрей Сибига заявил в Кишиневе, что этот трибунал поможет правителю России осуществить то, чего он всегда хотел, – войти в историю.