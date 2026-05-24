Трамп заявил, что США не будут "спешить с заключением соглашения" с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут "спешить с заключением соглашения" с Ираном, добавив, что американская блокада иранских портов останется в "полной силе" до достижения договоренности.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

"Переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением соглашения, поскольку время на нашей стороне", – написал Трамп в воскресенье.

"Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными", – добавил он.

Трамп еще раз подчеркнул, что Иран должен понять, "что он не может разрабатывать или приобретать ядерное оружие или бомбу".

Накануне президент заявил, что соглашение между США и Ираном "в основном согласовано" и что Ормузский пролив будет вновь открыт, что свидетельствует о возможном толчке к завершению войны, которая длится уже несколько месяцев.

Как сообщило издание Axios в воскресенье, США и Иран приближаются к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт, а стороны будут вести переговоры по ядерной программе Тегерана. Проект соглашения также включает обязательства Тегерана никогда не стремиться к получению ядерного оружия, вести переговоры о приостановке ядерной программы и вывозе своих запасов высокообогащенного урана.

Впоследствии стало известно, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана в рамках меморандума о взаимопонимании с США.