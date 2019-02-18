Крупнейшая оппозиционная партия Болгарии покинула парламент
Депутаты от оппозиционной Социалистической партии Болгарии (BSP) утвердили решение покинуть парламент на неопределенный период.
Об этом сообщает Reuters.
Национальный совет BSP утвердил такое решение из-за недавних поправок в избирательный кодекс Болгарии, которые, по словам оппозиции, снижают вероятность проведения честных выборов. Социалисты контролируют 79 из 240 мест в парламенте.
BSP заявляет, что законодательство было принято "в интересах компаний и олигархов, а закулисные партийные договоренности - только в интересах определенных партий".
BSP выдвинула различные условия, чтобы остаться в парламенте, в том числе выборы новой центральной избирательной комиссии, возврат к предыдущим положениям о преференциональном голосовании.
Поправки были приняты после 14-часовой сессии на прошлой неделе, в результате чего был поднят порог для преференционального голосования и одобрено постепенное введение электронного голосования вместо бумажных бюллетеней, на двух основных выборах в Болгарии в этом году.
В мае в Болгарии пройдут европейские выборы, а выборы в местные органы власти - в октябре.
Преференциальные голоса теперь применяются только в том случае, если рассматриваемый кандидат получает столько преференциальных голосов, сколько потребуется, чтобы получить место депутата в своем избирательном округе. Порог считается практически невозможным для достижения.
Парламент также проголосовал за то, чтобы электронное голосование использовалось как минимум на 3000 из примерно 12 400 избирательных участков на выборах в Европейский парламент.