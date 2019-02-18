Украина выполнила 52% плановых задач 2018 года по Соглашению об ассоциации

Парламент, правительство и другие органы исполнительной власти улучшили уровень выполнения плановых заданий по Соглашению об ассоциации, но еще далеки от того, чтобы соответствовать планам.

Об этом говорится в правительственном отчете, который имеется в распоряжении "Европейской правды" и будет представлен в понедельник.

Согласно правительственным данным, 52% вопросов, которые были предусмотрены правительством на 2018 год, отмечены как выполненные. Самый высокий уровень выполнения продемонстрировали правительство и центральные органы исполнительной власти - 55%. Верховная рада имеет показатель на уровне 40%, другие органы государственной власти - 47%.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя эти данные, отметила, что этот показатель выше, чем в предыдущем году.

"Мы выполнили на 11% больше, чем в предыдущем году, и еще подтянули прошлогодний уровень выполнения", - пояснила она. В прошлом году сообщалось, что уровень выполнения заданий 2017 года составил 41%. В 2018 году из-за этого пришлось довыполнять прошлогодние "долги", пока уровень выполнения заданий 2017 года вырос до 57%.

В правительственном отчете также указан уровень общего выполнения всех задач Соглашения. Он, по данным документа, составил 42%. В том числе выполнено 43% заданий ЦОИВ, 28% парламентских, 34% задач других органов.