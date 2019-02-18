В РФ заявили министру обороны Британии, что русофобия опасна для здоровья

Председатель международного комитета Совета федерации РФ Константин Косачев предупредил министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который заявил о планах увеличить военное присутствие в Арктике, что русофобия опасна для здоровья.

Об этом он написал в издании "Российская газета".

Косачев отметил, что заявление министра обороны вписывается в нынешнюю логику НАТО, соответствует чисто британским мотивам, в том числе желанию отвлечь внимание от проблем с Brexit и личности самого Уильямсона. По мнению сенатора, угрозы министра и РФ никого не впечатляют, но "активизация НАТО в Арктике является угрозой и повышением рисков".

"Британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги - первого министра обороны США Джеймса Форрестола, которого в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья", - заявил Косачев.

Как сообщалось, Уильямсон заявил, что Великобритания усилит присутствие своих сил в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России.